Konya'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

Konya'da kayıp olarak aranan ve yapılan çalışmada öldürüldüğü tespit edilen kişiyle ilgili cezaevinde hükümlü bulunan şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 27 Haziran 2025'te kayıp olarak aranan M.B. ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Cihanbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, olayın şüphelisinin M.T. olduğu tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, M.B'nin olay günü M.T. ile birlikte hareket ettiği, aynı günün akşam saatlerinden sonra ise tüm iletişiminin kesildiği belirlendi. Olayın ardından şüphelinin tek başına hareket ettiği ve delilleri gizlemeye yönelik girişimlerde bulunduğu saptandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen kriminal bulgular ve DNA incelemeleri sonucu ulaşılan delillerin kayıp M.B'ye ait olduğu tespit edildi.

Başka bir suçtan ceza infaz kurumunda hükümlü bulunan M.T. hakkında, elde edilen deliller doğrultusunda "kasten öldürme" suçundan iddianame hazırlandı.