Konya'da kayalıktan düşen kadın askeri helikopterle kurtarıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kayalıktan düşerek yaralanan kadın, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Kuğulu Tabiat Parkı'ndan Ferzene Mağarası'na yürüyüş amacıyla çıkan Melek Güngör, mağaranın girişinde dengesini kaybederek düştü.

Telefonu ile 112 ekiplerini arayan Güngör'e ilk olarak Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi Seydişehir İtfaiye Amirliği ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı.

Daha sonra bölgeye AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olması dolayısıyla bölgeye ambulans giremeyince, İl Jandarma Komutanlığından helikopter talep edildi.

Gerekli hazırlıkların ardından askeri helikopter, mağaranın bulunduğu bölgeye gelerek mahsur kalan kadını kurtardı.

Konya'daki bir hastaneye sevk edilen kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.??????????????

Kaynak: AA