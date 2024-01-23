Üye Girişi
Haberler

Konya'da kavşakta otomobiller çarpıştı: 9 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

KONYA'nın Ereğli ilçesinde meydana gelen kaza sonucu iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Barbaros Mahallesi 92665 Sokakta meydana geldi. Murat Çağlar yönetimindeki 42 AOT 735 plakalı otomobil, kavşakta Talha Şengün yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobille çarptı. Kazanın ardından Şengün idaresindeki otomobil savrularak, park halindeki 42 AEV 117 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücülerle birlikte kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli Yaralanma Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Afrika Kupası kaç takım çıkıyor, turnuva formatı ne? Gana elendi mi? Afrika Kupası Gana kesin elendi mi, Diiku dönüyor mu? Süper Loto sonuçları açıklandı! 23 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 23 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 23 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 23 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 23 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı? 23 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Doğu Türkistan'da deprem mi oldu, ölen var mı? 23 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 23 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kırgızistan / Sincan depremde ölen var mı, kaç kişi öldü? Kırgızistan vize istiyor mu, Kırgızistan giriş serbest mi? 23 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title