Konya'da Kavşak Kazası: 4 Yaralı
Konya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumu ağır olan bir kişi başka bir hastaneye sevk edildi.

Konya'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

O.Ç. idaresindeki otomobil, Beyşehir-Konya kara yolunun 30. kilometresinde Hüyük yol ayrımındaki kavşakta M.Ö. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkışan yaralılar ekiplerce bulundukları yerden çıkarılırken, her iki otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan S.Ö. ve G.Ş. ambulanslar tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan S.Ö. acil serviste yapılan müdahale sonrasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel
