Konya'da Kara Yolunda Yürüyen Kişiye Otomobil Çarptı, Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karapınar ilçesinde kara yolunda yürürken arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Tuzcuoğlu (40), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde kara yolunda yürürken arkadan gelen otomobilin çarptığı Mustafa Tuzcuoğlu (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Karapınar- Ereğli kara yolunda meydana geldi. Rasim M. yönetimindeki 34 HAY 715 plakalı otomobil, kara yolunun sol şeridinde yürüyen Mustafa Tuzcuoğlu'na çarptı. Sürücünün ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Mustafa Tuzcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Tuzcuoğlu'nun cenazesi, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan Rasim M.'nin ilk ifadesinde, "Şeridimde gidiyordum, bir anda önümde yürüyen kişiye çarptım" dediği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.