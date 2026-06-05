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Konya'da kamyonun çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İnan (75), kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyonun çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Kamil U. yönetimindeki 32 ACA 402 plakalı kamyon, Beyşehir-Konya kara yolunun 18. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail İnan'a (75) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, İnan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar
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