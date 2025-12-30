Kulu'da şarampole devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde bir kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ömür Ç, idaresindeki 42 M 5995 plakalı kamyonet, Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ve kamyonetteki R.Ü. ile M.Ç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel