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Konya'da kamyona çarpan otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı

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Konya'da meydana gelen trafik kazasında, Rüstem Selman Baş yönetimindeki otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, otomobilin kamyonun altına girerek sıkıştığı ve itfaiye ekiplerince çıkarıldığı belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Konya'da kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye trafik konya Yaşam Güncel Haberler

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