Haberler

Konya'da kamyonun markete girdiği kazada sürücü ağır yaralandı

Konya'da kamyonun markete girdiği kazada sürücü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde karpuz yüklü kamyon, elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına girdi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, bir marketin camekanına giren kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.

A.D. idaresindeki 05 ABZ 338 plakalı karpuz yüklü kamyon, Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon ise çekici yardımıyla marketten çıkarıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncunun son anları çok şey anlatıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden Ece İrtem'in Kızılcık Şerbeti ekibine veda ettiği anlar

Diziye veda ettiği anlar da, son sözleri de kahretti
Eyüp Sultan'da ziyaretçilere kurabiye ikram etmek isteyen genç kız hayatının şokunu yaşadı

Kurabiye ikram etmek isterken hayatının şokunu yaşadı
Adana'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı

Hayatta tutmak için canla başla çalıştılar
Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş

Ece İrtem'in ölüm nedeni belli oldu! Annesi her şeye şahit olmuş
Uçak tuvaletinden 380 bin dolarlık altın çıktı

Uçak tuvaletinden poşet poşet çıktı! Bir servet değerinde

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar

Bankalar yarışa girdi! Parasını getirene 194 bin lira veriyorlar
Nicolo Zaniolo resmen Udinese'de

Galatasaray'da yıldız isimle ayrılık! Transfer gece yarısı açıklandı