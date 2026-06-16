Konya'da kamyonun markete girdiği kazada sürücü ağır yaralandı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde karpuz yüklü kamyon, elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına girdi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, bir marketin camekanına giren kamyonun sürücüsü ağır yaralandı.
A.D. idaresindeki 05 ABZ 338 plakalı karpuz yüklü kamyon, Yazır Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde, kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra bir marketin camekanına girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyon ise çekici yardımıyla marketten çıkarıldı.
Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya