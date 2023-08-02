Konya'da Kaldırımda Beton Sıva Parçaları Düştü: Baba ve Kızı Yaralandı

KONYA'da kaldırımda yürüyen Mehmet Candan (35) ve kızı Almina Günay Candan (4), başlarına 4 katlı binadan beton sıva parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Yanlarındaki anne Fadime Candan (34) ise yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'da kaldırımda yürüyen Mehmet Candan (35) ve kızı Almina Günay Candan (4), başlarına 4 katlı binadan beton sıva parçalarının düşmesi sonucu yaralandı. Yanlarındaki anne Fadime Candan (34) ise yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Akşehir ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fadime-Mehmet Candan ve kızları Almina Günay Candan ile kaldırımda yürürken, 4 katlı binadan beton sıva parçası düştü. Beton parçaları başlarına isabet eden baba ve kızı yaralandı. Fadime Candan ise yara almadı. İhbar üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba ve kızın, beyin kanaması geçirdiğinin belirlenmesiyle, tedavinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. ?