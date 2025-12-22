Haberler

Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Güncelleme:
Konya'da, karısını bıçakla öldüren Abdullah Küçüktaşdemir'e, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık, duruşmada akıl sağlığının yerinde olduğunu savunsa da mahkeme, katledilen kadının ailesinin isteği doğrultusunda ceza verdi.

Konya'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir (48) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun "Abdullah Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olduğuna" dair raporu okundu.

Söz verilen sanık Küçüktaşdemir, mal ve mülk düşkünü olmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Küçüktaşdemir, "Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik hükümlerini ve takdiri indirimi uygulamadan, "Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Ebru Küçüktaşdemir'in annesi Selvinaz Alankaya, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Alankaya, kızının kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Başka kadınlarımız canından olmasın. Ebrumun kanı yerde kalmadı. Temennimiz başka kadınlarımız, annelerimiz ölmesin" diye konuştu.

Abdullah Küçüktaşdemir, Havzan Mahallesi'ndeki siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 25 Ekim 2024'te apartmanın önünde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
