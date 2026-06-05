Haberler

Konya'da elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 katlı bir inşaatta çalışan Deniz Yılmaz, taşıdığı demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.

Alparslan Mahallesi'nde 4 katlı inşaatın 4. katındaki balkonda çalışan Deniz Yılmaz (33), aldığı demirin elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapılarak zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yılmaz'ı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Konya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Genç hemşire evinde ölü bulundu
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Giden gidene! Tam 4 isme "Güle güle" dedi
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı