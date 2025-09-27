Haberler

Konya'da İkiz Kardeşlerin Cenazesi Defnedildi

Konya'nın Halkapınar ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki ikiz kardeşler Yiğit ve Kayra Koçer, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Kazada anne Ayşegül Koçer'in tedavisi devam ediyor.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki ikiz kardeşler toprağa verildi.

Yiğit ile Kayra Koçer'in cenazesi Büyükdoğan Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine, baba Mehmet Koçer, yakınları, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Vardar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, kazada ağır yaralanan anne Ayşegül Koçer'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kadir E. idaresindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, 25 Eylül'de İpekler Çiftliği mevkisinde Mehmet Koçer'in kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpışmış, kazada Koçer'in kullandığı araçtaki 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan baba Mehmet ve anne Ayşegül Koçer ile diğer araçta bulunan Ferhat ve Hüseyin Bozkuş hastaneye kaldırılmıştı.

Tutuklanan alkollü sürücü Kadir E'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Yavuz Görür - Güncel
