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Konya'da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA - Yavuz Görür - Güncel
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Konya'da iki aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

HALKAPINAR, KONYA (AA) - Konya'nın Halkapınar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Mehmet Sinan Avcı'nın kullandığı 42 AIY 667 plakalı otomobil, Ton Kavşağı mevkisinde, Cebrail İpek yönetimindeki 42 V 9413 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Arif Aydoğdu, Ömer Selvi, Serkan İpek ve Murat Eroğlu yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yavuz Görür - Güncel

Münir Karaloğlu, Halkapınar, Otomobil, Konya, Güncel, Haberler

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