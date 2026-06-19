KONYA'da bir havai fişek deposunda yangın çıktı. Yangında zaman zaman depodaki havai fişeklerin patladığı duyuldu. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Karatay ilçesi Erler Mahallesi'nde bulunan bir havai fişek deposunda, saat 07.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında depodaki havai fişeklerin patlama sesleri duyuldu. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı