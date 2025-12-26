Haberler

Konya'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Konya'nın Yunak ilçesinde meydana gelen kazada, şarampole devrilen hafif ticari araçta 19 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Yunak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Resul Akar (19) idaresindeki 06 EYZ 134 plakalı hafif ticari araç, Yunak-Çeltik kara yolunda şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü ile araçtaki M.A ve M.E.A, Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Akar, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

