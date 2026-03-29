Konya'da güneş enerji sistemlerini çalan biri hükümlü iki hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
Konya'da evlerin çatılarına girerek güneş enerjisi sistemlerini çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri 25 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan B.D. olduğu belirlendi.

Konya'da evlerin çatı kısımlarına girerek güneş enerjisi sistemlerini çaldıkları tespit edilen, biri hakkında kesinleşmiş 25 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünce, Meram ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde iki ayrı ikametin çatısına girilerek güneş enerjisi sistemlerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yürütülen titiz ve kapsamlı araştırmalar neticesinde olayın şüphelilerinin S.T. (33) ve B.D. (33) olduğu belirlendi.

Konevi Mahallesi'nde yeri belirlenen B.D, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında kısa sürede etrafı sarılan şüpheli, görevli ekiplere mukavemet gösterdi.

Polis ekiplerinin soğukkanlı ve kararlı müdahalesi ile kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirilen B.D'nin yapılan sorgusunda, hakkında toplam 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 29 suç kaydı olduğu tespit edildi.

12 suç kaydı olduğu öğrenilen S.T. (33) de polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Şüpheliler, olayda kullanılan ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemelerle Feridiye Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin
