Konya'da Galerici Cinayeti: İki Zanlı Tutuklandı

Konya'da alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada bir galerici bıçaklanarak öldürüldü. Olayın failleri olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

Konya'da bir galericiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde alacak meselesi yüzünden Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A. ile aynı sitede galericilik yapan Ahmet Çay arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Çay bıçakla, arkadaşı Birol A. ise darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan Çay, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Birol A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi'ne getirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
