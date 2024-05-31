Konya'da Filistin'e Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde vatandaşlar, Filistin'e destek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş sonrası Kur'an-ı Kerim okundu ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.
İlçe meydanında toplanan vatandaşlar, Filistin'e destek için yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüş sonrası, Kur'an-ı Kerim okundu, konuşma yapıldı.
Konuşmanın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.