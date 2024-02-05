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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

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Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konya TSK Soruşturma Gözaltı Operasyon Politika Güncel Haberler

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