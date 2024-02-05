Konya'da FETÖ/PDY operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Konya merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.
KONYA merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlenen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu kapsamda Konya, İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler Konya İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.