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Konya'da Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı

Konya'da Düzensiz Göçmen ve Kaçakçı Yakalandı
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Konya'da gerçekleştirilen bir uygulamada, aracında 5 düzensiz göçmen bulunan sürücü, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı. Araç 32 bin 233 lira ceza alarak trafikten men edildi. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Konya'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, aracın sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından, Karatay ilçesindeki uygulama esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen ile bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Trafik ekiplerince 32 bin 233 lira ceza uygulanan araç 60 gün trafikten men edildi.

Düzensiz göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Basir Gülüm - Güncel
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