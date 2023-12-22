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Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 15 zanlı tutuklandı

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Konya merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden villa kiralamak isteyenleri dolandırdıkları iddia edilen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Operasyon kapsamında Konya ve diğer illerde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya vermek suçlamasıyla tutuklandı.

Konya merkezli 11 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından villa kiralamak isteyenleri dolandırdıkları öne sürülen 15 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Kocaeli, Antalya, Mersin, Hakkari, Adıyaman ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu hesapları yönettiği tespit edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Nitelikli dolandırıcılık ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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