Konya'da "Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğünce Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi Programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, İletişim Başkanlığı ile paydaş kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan "Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü" kapsamında düzenlenen eğitim seminerinde, gündemin hızla değiştiği teknoloji çağında güvenilir bilginin çok önemli hale geldiğini söyledi.

Teyit edilmeden doğru kabul edilen bilgilerin çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabildiğini belirten Karabulut, şunları kaydetti:

"Bu sadece şahsi bir konu, kişisel bir durum değil. Aynı zamanda toplumsal anlamda da yanlış algılara ve olumsuzluklara yol açabiliyor. Onun için bugün özellikle Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi kapsamında bu işi sadece bir kurumun üstlenebileceği bir alan olarak görmüyoruz. Bundan dolayı da Konya'nın bütün ilçelerinden, ayrıca Aksaray ve Karaman'dan, farklı kurumlardan arkadaşlarımızı, sizleri davet ettik. Bütün kurumlarımızla iç içe olmamız gerekiyor. Hep birlikte hareket etmezsek buradaki sorunu çözemeyiz."

"Her alanda doğru bilgiye ulaşmanın yollarını hep birlikte aramamız gerekiyor." diyen Karabulut, özellikle gençleri dezenformasyondan korumak için mücadele ettiklerini aktardı.

Karabulut, İngiltere merkezli The Telegraph gazetesinde yakın zaman önce Türkiye aleyhine bir haber yapıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Başkanlığımız dezenformasyon olduğuna yönelik çalışmalarını delilleriyle ortaya koydu ve haberi kaldırmak zorunda kaldılar. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sürekli takip ediyor, dünyayı takip ediyor. Ulusalı, yereli, her alanı takip ediyor. Herhangi bir dezenformasyon, yanlış bir bilgi varsa bu bilginin doğrusunu ortaya koymaya çalışıyor. Biz de bugün burada toplandık. Her kurumun çok değerli çalışanları olarak burada bulunuyorsunuz. İnşallah bugün elde ettiğimiz bilgilerle kendi kurumlarımızda bunun çalışmasını birlikte yapacağız. Özellikle burada eğitici eğitimi alan arkadaşlarımız kendi kurumundaki arkadaşlarımıza buradaki çalışmaları anlatacak. Böylelikle toplumun her kesiminin doğru bilgiye ulaşmasının yollarını arayacağız."

Karabulut'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Uzmanı Ümmühan Yücel "Dijital Çağda Dezenformasyon" başlıklı sunumunu yaptı.

Yücel, eğitime katılanlara temel kavramları, dezenformasyon türlerini ve motivasyonlarını, dezenformasyonu fark etme ve korunma yollarını örneklerle anlattı.

Kaynak: AA / Melike Keskin
