Konya'da Çöken Binadan 2 Kişi Sağ Olarak Kurtarıldı

Konya'da çöken binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 2 kişiye sağ olarak ulaşıldı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.