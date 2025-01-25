Konya'da Çöken Binadan 2 Kişi Sağ Olarak Kurtarıldı
Konya'nın Selçuk Mahallesi'nde çöken bir binanın enkazından arama kurtarma ekipleri tarafından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri, 5 saat süren çalışmanın ardından yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.
Konya'da çöken binanın enkazından 2 kişi sağ olarak çıkarıldı.
Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Yaklaşık 5 saat süren çalışma sonucu 2 kişiye sağ olarak ulaşıldı.
Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel