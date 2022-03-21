Konya'da çekiciyle tarım makineleri çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'da oto çekiciyle tarım makineleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sarayönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başhüyük Mahallesi'nden saman yapma makinesi ve toprak işleme makinesi çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda 3 şüphelinin, tarım makinelerini gece geç saatlerde oto çekiciye yükleyerek çaldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen şüphelilerden Y.P. ve K.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.