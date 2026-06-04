Haberler

Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Konya'da bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Selçuklu ilçesinde yabancı uyruklu İbrahim El F., boşanma aşamasındaki eşi Emine El M.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklu İbrahim El F. boşanma aşamasındaki eşi Emine El M'nin Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'taki evine geldi.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim El F, Emine El M'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, İbrahim El F'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Anıl Kuru
Özgür Özel ile Devlet Bahçeli'den samimi sohbet

Sabah demediğini bırakmadı, akşam bu görüntü kaydedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim

İşte Başkan olması halinde takımdan göndereceği ilk isim
Süheyl Uygur ve Burçin Orhon’un kızı Lara Zeynep annesinin izinden gitti, oryantal oldu

90'lı yıllara damga vuran çiftin kızları büyüdü, oryantal oldu
Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'la yaptığı görüşmeyi anlattı

Ne konuştuklarını açık açık söyledi
İspanya Kraliyeti'nde tarihi an: Komando prenses Leonor bröveyi taktı

Bu fotoğrafta bir prenses var: Geleceğin kraliçesi komando oldu
Ankara kulisleri 'Muhittin Böcek tahliye olabilir' iddiası ile çalkalanıyor

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>