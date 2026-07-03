Konya'da Beton Mikseri Elektrikli Bisikleti Çarptı: 1 Ölü

KONYA'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Alim Çelik (62), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde meydana geldi. Cevdet D. yönetimindeki 42 KB 608 plakalı beton mikseri, aynı yönde seyreden Alim Çelik'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Çelik, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Sürücü Cevdet D. de gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı