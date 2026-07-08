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500 bin TL alacağı için emlakçıyı bacağından vurdu

500 bin TL alacağı için emlakçıyı bacağından vurdu
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Konya'da Baki E., 500 bin TL alacağı nedeniyle emlakçı Yüksel Kunt'u tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

KONYA'da Baki E. (44), 500 bin TL alacağı olduğu emlakçı Yüksel Kunt'u (46) çıkan kavgada tabancayla bacağından yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Battal Sokak'ta meydana geldi. Baki E., iddiaya göre, 500 bin TL alacağı için Yüksel Kunt'la buluştu. Baki E. alacağına karşılık Kunt'a senet imzalatmak istedi. Senedi imzalamayan Kunt ve Baki E. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baki E., yanında bulunan tabancayla Kunt'u bacağından vurdu. Kunt, kanlar içinde yere yığılırken, Baki E. de otomobiliyle kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Kunt, ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Baki E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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