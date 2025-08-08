Konya'da Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Sürücü Yaralandı

Güncelleme:
Konya'nın Kulu ilçesinde, akaryakıt yüklü bir tanker yoldan çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Özhan D. idaresindeki 71 FN 239 plakalı tanker, Yeşilyurt Mahallesinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel
