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Konya'da 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

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Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanın birinci katında çıkan yangına itfaiye, sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine sevk edilen ekipler yangını söndürme çalışmalarına başladı.

Konya'da 4 katlı apartmanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi Dursun Fakıh Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başlarken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
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