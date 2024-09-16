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Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

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Türkiye Narin ve Sıla bebeğe ağlarken Konya'da 2 yaşındaki bir bebek ailesi tarafından tarlada ölü olarak bulundu. Bebeğin ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Bebeğin cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Konya'nın Kulu ilçesi Karapınar Mahallesindeki soğan tarlasında çalışan mevsimlik işçi aile, 2 yaşındaki bebekleri Yusuf Ç'yi çadırda hareketsiz gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ SAPTANDI

AA'da yer alan habere göre ailesi tarafından Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

BEBEĞE OTOPSİ YAPILACAK

Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma çerçevesinde, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından bebeğin cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

3-sayfa Türkiye Sağlık Güncel Bebek konya Kulu

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Yorumlar (19)

Son Yörük:

Biz sorunlu bir toplumuz cok buyuk degerlerimizi kaybetmisiz onceliklede insanligimizi kolay kolay iflah olmayiz hukumetler degissede toplum olarak buyuk degerler kaybetmisiz.

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Nayci İbrahim:

CANIM VATANIMIZ YOL GEÇEN HAINA DÖNDÜKTEN SORA MAALESEF BOZULDU....

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Tolğa SARI:

ahlaki çöküş olmuş artık geri dönüşü yok.

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Mert Kalyoncu:

Giyotin ile idam istiyoruz.

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Köfteci Jardel:

Kartal kaçırmış ama taşıyamayıp düşürmüş olabilir. Küçük bir ihtimal bu tabii. Muhtemelen bir insan tarafından katledildi bu yavrucak da.

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Emre null:

dis gucler ve pkk reisimize cocuktik darbe yapmaya çalışıyorlar bu aralar çocuklarınıza sahip çıkın disarda yalnız gelmelerine izin vermeyin

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Hasan Turk:

Herşeyden memnun bir kavim var.maalesef kula kulluk yapip razi oluyorlar.

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Okan:

temizlik şart oldu

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SøftAlmila Merhaba Ponçiklerim UwU:

Çocuk bakmak sorumluluk ister Tarlada güneştemi kaldı O an yutamayacağı bir maddemi aldı Çocuk bu herşeyi tanımaya çalışıyor Göz önünden ayırmamak lazım Allah çocukların acızını yaşatmasın

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Dilek Usta:

Çocuklar öldürülüyor me oluyor ya. Hiç bir çocuk ÖLMESİN Neden yabancıların değil de bizim memlekette ne oluyor.

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