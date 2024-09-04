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Konya'da 100 metrelik yeni obruk

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Konya'nın Karapınar ilçesinde son günlerde obruk oluşumları devam ederken, yaklaşık 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu. Oluşan obruklar ise hem çiftçileri hem de çevrede yaşayanları tedirgin ediyor.

Konya'da 100 metrelik yeni obruk

KONYA - Konya'nın Karapınar ilçesinde son günlerde obruk oluşumları devam ederken, yaklaşık 100 metre çapında ve 10 metre derinliğinde yeni bir obruk oluştu.

İlçenin Üçobruk mevkiindeki obruk merada meydana geldi. Obruk merada koyun otlatan çobanlar tarafından fark edilirken, hemen çevrede yaşayanlara haber verildi. Oluşan obruklar ise hem çiftçileri hem de çevrede yaşayanları tedirgin ediyor.

Çevre sakinlerinden Ali Özata, yeni bir obruk oluştuğunu belirterek, "Gece çobanım ses duymuş. Sanki uçak düşmüş gibi şiddetli olduğunu söylediler. Sabah gittiklerinde dev çukurla karşılaşıp bana haber ettiler. Akşam canlının geçmesi son derece tehlikeli. Bölgemiz obruklarla çevrili. Benim yaşadığım eve 100 metre uzaktada obruk var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karapınar Konya

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