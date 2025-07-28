Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'daki Orman Yangınlarına Destek Gönderdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Bursa'da devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için bölgeye ekip gönderdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirtti.

Yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni eden Altay, "Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerimiz, Bursa'daki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek için gece saatlerinde yola çıktı. Yangınla mücadelede sahada görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.