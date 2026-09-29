Konya Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Konya Beyşehir'de kamyon kasasından düşen kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde Hamidiye Mahallesi Sanayi sitesinde ilerleyen kamyonun kasasından dengesini kaybederek düşen kişi yaralandı. Sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde kamyon kasasından düşen kişi yaralandı.
A.T, Hamidiye Mahallesi Sanayi sitesinde ilerleyen kamyonun kasasından dengesini kaybederek düştü.
İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
A.T, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesinde kaldırıldı.
Kaynak: AA