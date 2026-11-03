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Konya Akşehir'de köpeğin ölümüne yol açtıkları iddiasıyla 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

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Konya Akşehir'de köpeğin ölümüne yol açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü savcılık ifadesinin ardından salıverildi; arbede sırasında bazı belediye personeli hafif yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde köpeğin ölümüne neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gazi Mahallesi'nde tasmasız dolaşan bir köpeğin çocuğa saldırdığı ihbarı üzerine bölgeye Akşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden belediye personeli ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine belediye personelinden bazıları hafif yaralandı.

Çıkan arbede sırasında köpeğin boğularak ölmesi üzerine 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince, 3 zanlıdan 2'si, köpeğin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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