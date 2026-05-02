Konuşmaya çağırdıkları 2 kişiyi tabancayla vurup kaçan 3 şüpheliye gözaltı
BOLU'da konuşmak için çağırdıkları F.K. (22) ve Ç.G.'yi (27) tabancayla vuran şüpheliler E.C., B.K. ve O.S., polis tarafından yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Çıkınlar Mahallesi 20'nci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre; F.K. ve Ç.G., husumetli oldukları E.C., B.K. ve O.S. tarafından konuşmak üzere caddeye çağrıldı. F.K. ve Ç.G., buluşma noktasına geldikleri sırada, şüphelilerin bulunduğu araçtan tabancayla ateş açıldı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi bacaklarından vurulup yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ve yanındaki 2 kişi, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.C., B.K. ve O.S. yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

