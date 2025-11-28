Kontrolden Çıkan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kontrolden çıkıp, yol kenarında park halindeki bir otomobile çarpan otomobilin sürücüsü Ali Aker (24), hayatını kaybetti. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Uğurlu Mahallesi Fethiye - Antalya kara yolunun Kaş Kavşağı'nda meydana geldi. Fethiye'den Antalya yönüne ilerleyen Ali Aker yönetimindeki 48 APE 108 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarında park halinde bulunan 48 AGG 585 plakalı otomobile çarptı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilin sıkışan sürücüsü Ali Aker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Aker'in cansız bedeni, itfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aker'in cenazesi, morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber - Kamera: Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla),