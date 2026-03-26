Kocaeli'de otomobilin sitenin demir kapısını kırdığı kaza güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hızla inen bir otomobil, bir sitenin demir kapısını kırarak park halindeki üç araca çarptı. Kazada yaralanan sürücünün sağlık durumu iyi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bir sitenin demir kapısını kırdığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alikahya Cumhuriyet Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, yokuştan hızla inerken bir sitenin demir kapısını kırdı. Kontrolden çıkan araç, park halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra Altıncıoğlu Caddesi'ne savruldu. Çarpmanın etkisiyle aynı caddeye sürüklenen park halindeki diğer otomobil ise yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yokuştan hızla inerek demir kapıya çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
