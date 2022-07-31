Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı - Haberler

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Kontrolden çıkan otomobil Marmaray yolunun tel örgüsünde asılı kaldı

Kadıköy'de Marmaray tren yolunun tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu.

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Kadıköy'de Marmaray tren yolunun tel örgüsüne çarparak asılı kalan otomobilde hasar oluştu.

Mehmet Berkay S.'nin kullandığı 34 DPJ 757 plakalı otomobil, Göztepe Mahallesi Kültür Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Marmaray tren yolunun tel örgüsüne çarparak, tellerde asıldı kaldı.

Yaralının olmadığı kazada araçta hasar meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve TCDD ekipleri sevk edildi.

Ekipler çekici kullanarak aracı asılı kaldığı yerden kaldırdı.

AA / Hasan Hüseyin Kul - Güncel

Göztepe Mahallesi Marmaray Kadıköy Güncel Haberler

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