Kontrolden Çıkan Otomobil Camiye Girdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin camiye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Ebubekir Sıddık Camisi'nin duvarını yıkarak içeri girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen aracın duvarı yıkarak caminin içine girmesi, araçtaki 4 kişinin dışarı çıkması ve yaralı sürücünün hastaneye kaldırılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, mahalle sakinlerinin yardım için camiye geldiği görülüyor.