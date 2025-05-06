Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor

Atatürk Havalimanı kararı! Erdoğan imzaladı, dev merkez geliyor
'Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese...'

"Şimdi telefonum çalsa ve Sayın Cumhurbaşkanı arayıp gel dese..."
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu

Kontrolden Çıkan Otomobil Camiye Girdi

Kontrolden Çıkan Otomobil Camiye Girdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobil, kontrolden çıkarak Ebubekir Sıddık Camisi'ne girdi. Kazada sürücü yaralanırken, olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin camiye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün sabaha karşı Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde kontrolden çıkan otomobil, Ebubekir Sıddık Camisi'nin duvarını yıkarak içeri girdi. 4 kişinin bulunduğu aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, kaza caminin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, hızla gelen aracın duvarı yıkarak caminin içine girmesi, araçtaki 4 kişinin dışarı çıkması ve yaralı sürücünün hastaneye kaldırılması yer alıyor. Kayıtlarda ayrıca, mahalle sakinlerinin yardım için camiye geldiği görülüyor.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

Bir kentimizde belediye emekliye ücretsiz ulaşım hakkını kaldırıyor
Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü

Kamyon kasasında sarkan köpeğin sahibi konuştu! İşte olayın iç yüzü
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.