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Gaziantep'te Konteyner Altında Mahsur Kalan Anne Köpek ve 7 Yavrusu Kurtarıldı

Gaziantep'te Konteyner Altında Mahsur Kalan Anne Köpek ve 7 Yavrusu Kurtarıldı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir konteynerin altında mahsur kalan anne köpek ve 7 yavrusu, itfaiye ekiplerinin kriko ile konteyneri kaldırmasıyla kurtarıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen köpekler, belediyenin Sokak Hayvanları Yaşam Alanına teslim edildi.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, konteynerin altında mahsur kalan köpek ile 7 yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde veteriner kliniğine ait konteynerin altında doğum yapan anne ve 7 yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, titiz bir çalışma sonucu kriko ile havaya kaldırılan konteynerin altında bulunan anne ile 7 yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Veterineri hekim Murat Yıldırım tarafından kontrolleri yapılan köpekler, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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