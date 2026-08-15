Gaziantep'te Konteyner Altında Mahsur Kalan Anne Köpek ve 7 Yavrusu Kurtarıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, konteynerin altında mahsur kalan köpek ile 7 yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Caddesi'nde veteriner kliniğine ait konteynerin altında doğum yapan anne ve 7 yavru köpeğin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, titiz bir çalışma sonucu kriko ile havaya kaldırılan konteynerin altında bulunan anne ile 7 yavru köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Veterineri hekim Murat Yıldırım tarafından kontrolleri yapılan köpekler, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşam Alanına bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı