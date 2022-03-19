BODRUM, MUĞLA (İHA) - Konser gelirleri zeytin ağacına dönüştü

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ağustos ayında çıkan yangınlarda yanan zeytin ağaçları yerine yeni fidanlar dağıtıldı.

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Tanıtma Vakfı destekleriyle, C-Majör İş'ten Sesler Korosu tarafından Eylül ayında Bodrum Antik Tiyatro'da gerçekleşen "Her nota bir fidan" temalı konserde toplanan bağışlarla Bahçeyaka Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi'nde, Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, Malatya Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bodrum Tanıtma Vakfı ve C-Majör İşten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır zeytin fidanı dağıtımına katıldı. Yangından etkilenen bölgelerin ağaçlandırılması için 280 orman köylüsü vatandaşa teslim edilmek üzere zeytin ağacı fidanı dağıtıldı. Etkinlikte, C-majör İş'ten Sesler Korosu ve Bodrum Tanıtma Vakfı Üyeleri Bodrum'u yeşillendirmek amacıyla bir araya gelerek fidanları zeytinleri yanan vatandaşlara dağıttı. Yoğun ilgi gören fidan dikme etkinliğinde duygusal anlar yaşandı.

Zeytinleri yangında kül olan vatandaşlar Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a teşekkürlerini sundu. Yangın sonrasından orman köylerine destek vermek amacıyla İş insanlarından oluşan C-Majör İşten Sesler Korosunun verdiği konserlerde edilen gelirlerle alınan zeytin fidanlarını getiren C-Majör İşten Sesler Korosu Kurucu Başkanı Recai Çakır, "BOTAV ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek için iş insanlarımızdan kurduğumuz C-Majör İş'ler Sesler Koromuz ile birlikte yangında zarar gören üreticilerimize destek vermek amacı ile bir proje gerçekleştirmek istedik. Orman köylümüze destek vermek amacı ile bu etkinliği düzenlemek istedik. İnşallah bundan sonra böyle yangınlar olmasın. Biz bir bütünüz, tarımla beraber turizm yapıyoruz. Çiftçimizin ürettiklerini kullanıyoruz. Türkiye'nin bacasız sanayisidir turizm, Bodrum'da bunların en gözde şehirlerinden bir tanesidir. Bugüne kadar emek veren ve bize destek olan başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise Mumcular Bölgesi'nde tarımla ilgili yapılan çalışmaları anlattı. Ağustos ayında Bodrum'da çıkan büyük yangınla ilgilide bilgi veren Yılmaz, yangında zeytinleri yanan vatandaşlara zeytin fideleri dağıtılacağını açıkladı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Ortaya koyduğumuz hedef açısından çok önemli bir gün daha yaşıyoruz. Geçen sene yangında çok zor günler geçirdik. Doğal afetler bizleri etkiliyor. Ama asıl afet insan eli ile yapılan afetler. Biz yaşamı savunuyor. Biz bunları dedelerimiz, ninelerimiz sırtlarında taşıdıkları tenekeler ile sularken bu zeytinleri şimdi oraları maden sahalarına açıyorlar. Bunlar bizim ortak yaşam alanlarımız, kamusal alanlarımız. Biz yerel yönetim olarak küçük küçükte olsa adımlar atıyoruz, fideler dağıtıyoruz. Doğamızın korunması için ormanlarımızda, tarlalarımızda mücadeleler veriyoruz. Bu mücadeleyi bırakmayacağız. Bu, yaşamla yok oluş arasındaki mücadeledir. Karaova'mız çok önemli bizim için. Siz üretim yapın, burada üretelim. Belediye olarak biz alım garantisi veriyoruz. Üretimimizi arttıralım, burada üretip burada tüketelim, ailemize, çocuklarımıza güzel bir gelecek sağlayalım" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise "Başkanımız Ahmet Aras'la gurur duyuyoruz. Sağ olsun burada hem yeşili korumaya çalışıyor hem Bodrum'un doğru kentleşmesi için uğraş veriyor. Öncelikle onu kutlamak istiyorum. Çok büyük yangın geçirdik. Şimdi yaralar sarılmaya çalışılıyor. Bir daha Bodrum'un bu bölgenin yanmamasını, bir daha ateş düşememesini diliyoruz. Zeytin olmazsa Bodrum'da olmaz, Muğla'da olmaz. Zeytin Türkiye'nin en önemli tarım ürünlerinden birisi. Mutlaka korunması lazım, maden adı altında yok edilmemesi lazım. Zeytine sahip çıkacağız. Önünüzde siper olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.