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Ebola KDC'de 6. Eyalete Sıçradı: 2 Bin 184 Ölü

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını Bas-Uele eyaletinde de görüldü. Bir taksi şoförünün ölümüyle doğrulanan vaka, salgının 6. eyalete yayıldığını gösterdi. Ülkede 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını, Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo'nun ardından Bas-Uele eyaletinde de görüldü.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Africa CDC) Genel Direktörü Jean Kaseya, KDC'deki Ebola salgınına ilişkin açıklama yaptı.

Kaseya, salgının etkili olduğu Haut-Uele eyaletinden Bas-Uele'ye seyahat eden ve taksi şoförü olduğu belirtilen bir kişide kanamalı belirtiler görüldüğünü söyledi.

Sağlık kuruluşlarına başvuran bu kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Kaseya, ölümünün ardından yapılan testte hastanın Ebola virüsünün Bundibugyo varyantını taşıdığının tespit edildiğini bildirdi.

KDC Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (INRB) Başkanı Jean Jacques Muyembe de vakayı doğrulayarak, Bas-Uele'nin salgından etkilenen eyaletler listesine resmi olarak dahil edildiğini ifade etti.

Yerel medyadaki haberlerde, hastanın ölümünün ardından bazı taksi şoförlerinin cenazeyi almak istemesi üzerine polisin müdahale ettiği, bu nedenle çok sayıda kişinin virüse maruz kalmış olabileceğinden endişe edildiği belirtildi.

Ülkede, Bas-Uele'deki vakayla Ebola, daha önce salgının görüldüğü Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo'nun ardından 6. eyalette de görülmüş oldu.

Salgında 2 binden fazla kişi öldü

Son verilere göre, salgının başlangıcından bu yana yaklaşık 4 bin 665 doğrulanmış Ebola vakası kaydedilirken, 2 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

Vakaların büyük bölümü salgının ana merkezi konumundaki Ituri eyaletinde görüldü.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA
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