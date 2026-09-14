Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki Ebola salgınında vaka sayısı 7 bin 200’e yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) devam eden Ebola salgınında vaka sayısı 7 bin 200'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 475'e yükseldi.

KDC Sağlık Bakanlığının verilerine göre salgın, ülkedeki 7 eyaletin 62 bölgesine yayıldı.

Salgının başlangıcından bu yana 7 bin 200 vaka doğrulanırken 3 bin 475 kişi yaşamını yitirdi ve 1712 kişi iyileşti.

Salgında ölüm oranı yüzde 48,3 olarak güncellendi.

Özellikle salgının merkezi olan Ituri ve Kuzey Kivu eyaletleri ile salgının yeni görüldüğü ve risk altındaki bölgelerde gözetim çalışmaları devam ediyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınındaki köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası yaşamını yitirmişti.

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mayıs ayında patlak veren "Bundibugyo" Ebola varyantının onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Kaynak: AA