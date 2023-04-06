Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 31 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun silahlı saldırısında 31 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ADF üyeleri, Kuzey-Kivu eyaletinin Irumu bölgesine silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 31 sivil yaşamını yitirdi.

Birçok kişinin kaybolduğu saldırıda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.