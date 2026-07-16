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Kongo Demokratik Cumhuriyeti yağmur ormanlarında yeni maymun türü keşfedildi

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin yağmur ormanlarında, pembeye çalan turuncu dudakları ve kükreme benzeri sesleriyle ayırt edilen yeni bir maymun türü keşfedildi. 'Colobus congoensis' adı verilen tür, son 75 yılda Afrika'da bulunan beşinci maymun türü oldu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti yağmur ormanlarında, pembeye çalan turuncu dudakları ve çıkardığı kükremeyi andıran seslerle diğer maymun türlerinden kolayca ayırt edilebilen yeni bir tür keşfedildi.

"PLoS One" dergisinde yayımlanan araştırmaya göre bilim insanları, ülkenin Lomami Milli Parkı'nın yağmur ormanlarında, yüksek ağaç tepelerinde yaşayan maymunun ilk kez 2008 yılında yerel halk tarafından görüldüğünü belirtti.

Araştırmacılar yapılan detaylı incelemeler sonucu maymunun, daha önce bilim dünyasında tanımlanmamış bir türe ait olduğunu tespit etti.

Bilim insanları, ülkenin biyolojik çeşitliliğine atıfla "Colobus congoensis" adını verdikleri maymunun, son 75 yılda Afrika kıtasında keşfedilen beşinci maymun türü olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 7 kilogram ağırlığındaki maymunun, siyah kürke, pembeye çalan turuncu renkte dudaklara ve göz çevresinde gri renkte bir bölgeye sahip olduğunu aktaran araştırmacılar, kolobus maymunları grubuna ait bu türün, aynı gruptaki diğer maymunlardan farklı olarak kükremeyi andıran sesler çıkardığını ve bu seslerin türü ayırt eden özelliklerden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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