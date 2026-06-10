Albüm: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola ile Mücadele Çalışmaları Sürüyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde devam eden Ebola salgınında teyitli vaka sayısı 598'e çıkarken, 115 kişi hayatını kaybetti. Sağlık yetkilileri mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
KİNŞASA, 10 Haziran (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgınıyla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ederken vaka sayıları artmaya devam ediyor.
Sağlık yetkililerinin salı günü açıkladığı son verilere göre teyitli Ebola vakası sayısı 598'e yükseldi. Bu kişilerin 115'inin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Xinhua