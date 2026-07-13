Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola Vaka Sayısı 1.800'ü Aştı

KİNŞASA, 13 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 1.873'e yükseldiği, bu kişilerin 672'sinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri tarafından pazar günü yapılan açıklamada, cuma günü itibarıyla salgından etkilenen bölgeler arasında Ituri, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo eyaletlerinin bulunduğu bildirildi. İlk kez ulusal durum raporuna dahil edilen Haut-Uele ile Tshopo eyaletlerindeki vakaların, temaslar ve nüfus hareketleri yoluyla salgının merkez üssü olan Ituri eyaletiyle epidemiyolojik olarak bağlantılı olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkede 763 hastanın izolasyonda tutulduğu ya da hastanede tedavi gördüğü, 306 hastanın ise iyileştiği açıklandı. Ülkede 299 şüpheli vaka bildirilirken, bu kişilerin 91'inin hayatını kaybettiği kaydedildi. Tedavi merkezlerindeki doluluk oranının yüzde 95,1'e ulaştığı ifade edildi.

Kongo, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgını resmen ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua