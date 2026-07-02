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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teyitli Ebola Vaka Sayısı 1.406'ya Yükseldi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Teyitli Ebola Vaka Sayısı 1.406'ya Yükseldi
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında teyitli vaka sayısı 1.406'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 438'e ulaştı. Salgın doğudaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yoğunlaşırken, 609 hasta izolasyonda tutuluyor, 192 kişi iyileşti. Yetkililer müdahale kapasitesini artırdıklarını ancak güvenlik sorunları ve nüfus hareketliliği gibi zorluklar yaşandığını belirtti.

KİNŞASA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vaka sayısı 1.406'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e ulaştı.

Hükümet yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplam 609 hastanın izolasyonda tutulduğu veya hastanede tedavi gördüğü, şimdiye kadar ise 192 kişinin iyileştiği belirtildi.

Salgının, gözetim, tıbbi bakım ve müdahale operasyonlarının sürdüğü doğudaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, araç ve ambulans takviyesi, ilaç ve kişisel koruyucu ekipman temini ile iletişimi güçlendirme ve toplumu bilgilendirme çalışmaları sayesinde müdahale kapasitesinin artırıldığı belirtildi.

Kongo, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgını resmen ilan etmişti. Salgın ilanından bu yana sağlık yetkilileri ve uluslararası ortaklar, güvenlik sorunları, nüfus hareketliliği, sağlık tesisleri üzerindeki baskı ve temaslı takibindeki yetersizliğin müdahale sürecini zorlaştırdığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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