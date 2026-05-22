DKC'nin Goma kentinde Ebola önlemleri artırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (DKC) Goma kentinde, Ebola salgınına karşı önlemler artırıldı.

Uluslararası Tıp Birliği Kıdemli Sağlık Danışmanı Abdou Sebushishe, Ebola salgınına karşı yürütülen çalışmaları desteklemek üzere sahada aktif olarak görev aldıklarını açıkladı.

Sebushishe, Goma'da önlemlerin artırıldığını ifade ederek, öncelikli hedeflerden birinin hasta bakımını desteklemek olduğunu kaydetti.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için sağlık altyapısının güçlendirilmesine odaklandıklarını ifade eden Sebushishe, hastanelerde görev yapacak sağlık personeline yönelik eğitimler düzenlediklerini söyledi.

Doktor Emmanuel Kilima ise Goma'da halen doğrulanmış bir Ebola vakasının bulunduğunu aktararak temaslı durumundaki bazı şüpheli kişilerin izolasyona alındığını ve bu nedenle sağlık tesislerindeki önlemlerin güçlendirildiğini ifade etti.

Doktor Micheline Kavura da korunmanın tedaviden daha önemli olduğunu vurgulayarak engelleyici önlemlerin bilinmesinin sağlık çalışanlarını, aileleri ve toplumu koruduğunu kaydetti.